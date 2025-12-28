У неділю, 28 грудня, центром Львова пройшла різдвяна Хода звіздарів. Її провели під час традиційного фестивалю «Спалах різдвяної звізди», який відбувається у Львові 20 років поспіль. За незмінною традицією, звіздарі вирушили від домініканського собору до площі Ринок, де їх біля ратуші частував пампухами міський голова. Далі фестивальники колядували на площі Ангелів довкола різдвяного дідуха. Після коляди біля памʼятника Шевченкові звіздарі перейшли до ще однієї святкової локації – головної міської ялинки. У ході взяли участь майстри народного промислу з різних регіонів, львівʼяни та гості міста – загалом близько 2000 учасників. Звіздарі виготовили для музеїв Львова чотири унікальні різдвяні звізди.

Фото Катерини Москалюк для ZAXID.NET