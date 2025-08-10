У центрі Бродів авто збило 3-річну дитину на переході
У суботу, 9 серпня, на площі Ринок у Бродах на Львівщині водійка легковика збила 3-річну дитину на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.
Як вказано у повідомленні, ДТП сталась 9 серпня близько 13:00 на площі Ринок у місті Броди. 58-річна мешканка Рівненської області за кермом Peugeot 308 наїхала на 3-річного хлопчика, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
Відомо, що унаслідок ДТП дитину госпіталізували до лікарні. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
