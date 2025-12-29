Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила про нову допомогу

Кабінет міністрів Італії схвалив військову допомогу Україні у 2026 році. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, пише «Українська правда» з посиланням на Ansa.

Рішення про допомогу Україні уряд Італії прийняв в понеділок, 29 грудня. Кабінет міністрів схвалив декрет попри опозицію правої партії «Ліга»

Декрет розрахований на 2026 рік. Він є 11-м продовженням італійської допомоги і був раніше затверджений, не зважаючи на компроментуючі заяви опозиційної правої партії «Ліга», яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після ухваленого пакету допомоги заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.