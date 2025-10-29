Міністр оборони Італії вважає, що Україна не зможе повернути окуповані території

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про неспроможність України повернути Крим та території, які Росія окупувала у 2014 році та після лютого 2022 року. Про це італійський міністр заявив інтерв'ю журналісту Бруно Веспі, передає інформаційна агенція Ansa.

За словами Гвідо Крозетто повернення Україною окупованих територій вважається «неможливим усіма». Крім того, на думку італійського міністра, російський диктатор Путін не братиме участь у переговорах щодо територій, оскільки вже вніс їх до російської конституції.

«Росія ніколи не відмовиться від них, а Україна не матиме сил повернути їх самостійно, навіть з нашою допомогою [...] Путін не може повернути території тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території “російськими” по суті, і тому поставив себе в становище, коли він не може вести переговори», – заявив Гвідо Крозетто.

Також Гвідо Крозетто висловив жаль через те, що російська дезінформація та пропаганда вплинули на багатьох італійців.

«Росія вже веде проти нас гібридну, когнітивну війну. Ми, як звичайні громадяни, навіть не помічаємо, як її пропаганда проникає в наші думки та формування культурних уявлень – через витончений вплив у соцмережах та медіа, через науково вибудувану інфільтрацію, а також класичні корупційні методи», – сказав міністр оборони Італії.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін».

9 серпня на заяву Дональда Трампа відреагував Володимир Зеленський, наголосивши, що «дарувати свою землю окупанту українці не будуть».

20 жовтня 2025 року стало відомо, що Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вимагає від України відмовитися від всієї Донецької області та вивести звідти свої війська. Президент вкотре наголосив, що позиція України залишається незмінною – окуповані Путіним території не будуть визнавати частиною Росії.

До слова, у червні 2025 року Гвідо Крозетто заявив, що НАТО втратило сенс існування, оскільки діє за застарілою моделлю, яка не відповідає сучасним викликам у світі. На думку міністра оборони Італії, альянс має пристосовуватися до нової глобальної ситуації, оскільки, на його думку, США та Європа вже не є «центром світу».