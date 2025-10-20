Володимир Зеленський прокоментував вимогу Путіна щодо поступки територією Донеччини

Володимир Зеленський підтвердив, що російський диктатор Владімір Путін вимагає від України віддати йому всю територію Донецької області. Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає у понеділок, 20 жовтня, «Лівий берег».

Володимир Зеленський підтвердив, що Путін вимагає, щоб Україна відмовилась від Донецької області та вивела звідти свої війська. Однак, наголошує президент, Владімір Путін таким чином хоче удати, що нібито переміг у війні проти України й не буде відбудовувати Донеччину. Зеленський зауважив, що за час окупації Криму регіон «не став перлиною» попри те, що там не ведуться бойові дії.

«Я вважаю, у нього (Путіна – ред.) складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. На певному етапі я підтримав безумовне припинення вогню та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс», – цитує «Лівий берег» Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив, що позиція України залишається незмінною – окуповані Путіним території не будуть визнавати частиною Росії. За словами президента, він оголосив свою позицію під час зустрічі з Дональдом Трампом. Президент США позитивно сприйняв позицію Володимира Зеленського щодо Донеччини.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що Путін озвучував вимоги щодо Донбасу спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу. Зеленський наголошує, що так званий референдум про приєднання Донеччини до Росії незаконним. Крім того, це голосування відбувалось під час окупації.

«Спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне й очевидно незаконне, що назвали “референдумом”. Причому ці сигнали рускіх настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим “референдумом” минуло 10 років. Пан Віткофф каже, що це в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області Росії, вони будуть виходити з цих територій?», – пояснив Володимир Зеленський.

Крім того, залишається незрозумілим, чи дійсно Росія готова вивести свої війська з частини Херсонської та Запорізької областей. Володимир Зеленський наголосив, що попри гучні заяви росіян, вони не мають чіткої позиції.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна наблизилась до завершення війни. Проте президент зауважив, що швидко завершити російсько-українську війну не вдається.