Затриманому загрожує до семи років ув'язнення

В Одесі поліцейські затримали жителя Київщини, який продавав автомобілі, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема для ЗСУ. Про це у середу, 7 січня, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, 53-річний чоловік, використовуючи реквізити та документи благодійної організації, завозив в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Потім затриманий продавав автомобілі через оголошення в інтернеті. Встановлено, що на початку 2026 року чоловік за 17 800 доларів подав три автомобілі: Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda. В Офісі генерального прокурора уточнюють, що покупцем автомобілів був військовослужбовець.

«Після того як ділок отримав усю суму та передав покупцеві транспортні засоби з документами, поліцейські припинили оборудку зловмисника та затримали його у процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

Затриманому оголосили підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 988 тис. грн.

Нагадаємо, у серпні 2025 року правоохоронці затримали львів’янина, який намагався продати 19 авто, що завезені в Україну під виглядом гумдопомоги для військових.