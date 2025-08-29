Автомобілі ввозили нібито для ЗСУ, а насправді на продаж

БЕБ спільно з СБУ викрили 33-річного львів’янина, який організував схему перепродажу автомобілів, завезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як повідомили у п’ятницю, 29 серпня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, впродовж 2024 року 33-річний львів’янин налагодив систему ввезення автомобілів з Польщі. Аби уникнути сплати митних платежів, у документах зазначалось, що машини призначені для ЗСУ. Чоловік підшукував автівки на іноземних інтернет-майданчиках. Для безпосереднього переміщення транспорту через митницю від залучав своїх знайомих та родичів, які, за даними слідства, не знали про його злочинний план.

«За документами автомобілі ввозились як гуманітарна допомога – з використанням реквізитів низки благодійних організацій. Чоловік запевняв керівників цих організацій, що автівки будуть передані на потреби ЗСУ. Проте насправді, всупереч їх цільовому призначенню, підозрюваний продавав їх стороннім особам, які не мали відношення до війська», – розповіли в прокуратурі.

За версією правоохоронців, за допомогою такої схеми в Україну ввезено 19 транспортних засобів вартістю понад 2 млн грн. Львів’янин встиг легалізувати частину коштів, отриманих від незаконного бізнесу – купив два автомобілі для особистого використання. Загалом правоохоронці вилучили 12 автівок. У БЕБ зазначили, що частину автомобілів розбирали на запчастини для продажу.

Львів’янину повідомили про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 ККУ).