Інцидент стався у мерії Хуста

Правоохоронці оголосили підозру колишній головній бухгалтерці Хустської міської ради, яка безпідставно нарахувала посадовиці 471 тис. грн надбавки до заробітної плати. За службову недбалість підозрюваній загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 27 грудня, бухгалтерка незаконно нарахувала колезі додаткову надбавку за високі досягнення у праці.

«Загальна сума усіх виплат склала понад 471 тис. грн. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів», – зазначили правоохоронці.

Справу розслідують слідчі Хустського районного управління поліції. Підозрюваній загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 грн до 12750 грн або без такого.