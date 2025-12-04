Підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі

Правоохоронці оголосили підозру колишньому спеціалісту відділу Держгеокадастру в Хустському районі, який видалив з реєстру майже гектар приватної землі. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 4 грудня, мешканка Хуста після смерті батька намагалась зареєструвати за собою успадковані майже 1 га землі на околиці міста. Ділянка розташована в інвестиційно привабливій локації, яка наразі активно розбудовується.

Жінка надала всі потрібні документи на землю, проте під час спроби внести зміни до Державного земельного кадастру їй повідомили, що земельна ділянка фактично зникла з реєстру, а на її місці вже обліковуються дві інші.

«Підозрюваний, на той час – спеціаліст відділу Держгеокадастру в Хустському районі, – сформував підроблений документ – фіктивне повідомлення про нібито “технічну помилку”. “Виправляючи” її, він видалив чинний кадастровий номер ділянки, що стало штучною підставою для привласнення землі третіми особами», – зазначили правоохоронці.

Спірні землі арештовано. Підозрюваному, який наразі обіймає посаду керівника одного з відділів Сюртівської сільради, інкриміновано складання й видачу підробленого офіційного документа, а також несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою, яка має до неї доступ (ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України). Санкція статей передбачає до трьох років обмеження волі.