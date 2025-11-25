Ресторан «Закарпатський креденс» розташований на трасі Київ – Чоп, біля Мукачева

Правоохоронці оголосили підозру закарпатці, яка самовільно захопила частину сусідських земель під час будівництва ресторану біля Мукачева. Власниці закладу загрожує до 3 років обмеження волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 листопада, йдеться про комплекс відпочинку з рестораном на території Івановецької сільської ради. За інформацією ZAXID.NET, це популярний ресторан «Закарпатський креденс», розташований на трасі Київ – Чоп, поблизу Мукачева.

Підозрювана будувала комплекс на орендованій землі, самовільно захопивши ще частину сусідських земель, площею близько 600 м2.

«Підприємиця огородила усе по периметру парканом та забудувала на них частину будівель. Експерт підтвердив, що загалом вартість земель, частково захоплених жінкою, становить понад 900 тис. грн», – розповіли у прокуратурі.

Підозрюваній інкриміновано самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Додамо, «Закарпатський креденс» називає себе рестораном домашньої кухні і є популярним серед туристів, що їдуть у напрямку Мукачева. Заклад має рейтинг 4,4 за результатами понад 1,3 тис. відгуків у Google.