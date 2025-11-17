Йдеться про готельно-розважальний комплекс «Панорама» по вул. Крянге, 18 у Солотвині

Закарпатка Марія Поп без дозвільних документів звела на території єврейського кладовища в селищі Солотвино готельно-розважальний комплекс. Суд зобов’язав власницю знести заклад.

Йдеться про готель «Панорама» з басейнами та ресторанами по вул. Крянге, 18 в урочищі «Четате» у Солотвині.

За матеріалами судової справи, у квітні 2024 року керівник Іудейської релігійної громади Тячівського району Якоб Фікслер повідомив НАБУ, що комплекс звели на частині діючого єврейського кладовища.

У жовтні 2024 року на об’єкт з позаплановою перевіркою виїхала комісія ДАБК, встановивши, що власниця чотирьох земельних ділянок Марія Поп збудувала готель самовільно і видала їй припис до 23 грудня 2024 року оформити документи, які дають право на виконання будівельних робіт або знести споруду.

Після ще однієї перевірки у лютому 2025 року за невиконання припису Марію Поп оштрафували на 5100 грн, а Державна інспекція архітектури та містобудування подала позов до суду з вимогою зобов’язати закарпатку власним коштом знести готельно-розважальний комплекс та привести земельні ділянки у попередній стан, що існував до самочинного будівництва.

«Суд звернув увагу, що знесення самочинного будівництва є крайньою мірою, яка передбачена законом, і можливе лише тоді, коли використано усі передбачені законодавством заходи щодо реагування та притягнення винної особи до відповідальності. Суд дійшов висновку про задоволення позову, оскільки відповідач здійснив будівництво об’єкта без документів, що дають право на це, без належно затвердженого проєкту та не виконав вимоги зобов’язального припису, яким вимагалось усунути виявлені порушення», – повідомили у Закарпатському окружному адміністративному суді 14 листопада.

Рішення оскаржують у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

Зазначимо, готель «Панорама» у Солотвині має рейтинг 4,4 з 5 за підсумками відгуків Google, а номери в ньому коштують від 1400 грн за добу. Комплекс має басейни з солоною та прісною водою, соляну кімнату, джакузі, ресторан і бар.