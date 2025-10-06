Поляна – відомий в Україні та за кордоном бальнеологічний курорт

Прокуратура в суді вимагає визнати недійсними накази Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, якими 3 га земель лісового фонду передано Полянській сільській раді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 6 жовтня, під час інвентаризації земель у 2018 році спірні землі за межами села віднесли до сільськогосподарських угідь і включили до масиву площею майже 31,7 га.

«При цьому проігноровано, що територія фактично вкрита лісом і не може використовуватись для потреб сільського господарства. Попри це, Держгеокадастр видав накази про передачу землі у комунальну власність, на підставі яких сільрада змогла зареєструвати право комунальної власності на них як на землі сільськогосподарського призначення», – зазначили правоохоронці.

Справу розглядає Господарський суд Закарпатської області. У позові прокуратура наполягає на скасуванні наказів Держгеокадастру, зміні цільового призначення та поверненні земель лісового фонду.

Зазначимо, Поляна – відомий в Україні та за кордоном бальнеологічний курорт, розташований у вузькій долині, оточеній з усіх боків лісами. Окрім лікування мінеральними водами, громада пропонує туристам активний відпочинок, для цього тут влаштовані кілька гірськолижних витягів.