Рішення суду можуть оскаржити

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав ТОВ «Партнер», власницею якого є дружина народного депутата України Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.

Як йдеться у рішенні суду від 19 вересня, у 2021 році компанія «Партнер» збудувала у Тячеві на вул. Кошута, 28 торгівельний заклад. Вартість будівництва склала понад 10,7 млн грн.

За законом, упродовж 10 днів після початку будівництва фірма мала звернутися до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі та після отримання розрахунку сплатити визначену суму до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. Попри те що торгівельний заклад ввели в експлуатацію у грудні 2021 року, гроші до бюджету Тячева не надійшли.

За розрахунками мерії, ТОВ «Партнер» заборгував місту 430,6 тис. грн пайової участі для розвитку інфраструктури. Суд задовольнив позов прокуратури та вирішив стягнув з компанії на користь Тячівської міської ради усю цю суму.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Партнер» належить дружині народного депутата із Закарпаття Василя Петьовки Марині Петьовці. На компанію зареєстровані понад пів сотні об’єктів нерухомості у різних районах Закарпаття та 11 автомобілів, включно з Porsche Cayenne 2024 року, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року та іншими елітними автівками, що з’явилися в родини нардепа з початком повномасштабного вторгнення РФ.