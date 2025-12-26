Мережа McDonald's відкрила другий ресторан у Чернівцях, що працює на вул. Руській, 242-А поблизу автовокзалу «Буковина-Вест», йдеться в повідомленні на сайті Української ради торгових центрів.

Другий ресторан McDonald’s в Чернівцях розташований на активному транспортному перехресті спального району «Гравітон», неподалік від житлових кварталів, навчальних закладів, торговельної інфраструктури та дороги міжнародного сполучення.

Його площа – 471 м2, у залі й на терасі спільно є 281 посадкове місце (всередині – 121), встановлено 10 терміналів самообслуговування, також замовлення можна зробити через мобільний застосунок.

Другий ресторан мережі в Чернівцях трохи менший за перший

Замовлення в залі працює з 7:00 до 23:00, сервіс «МакДелівері» – з 7:00 до 22:00, «МакДрайв» – з 5:00 до 23:30.

Це вже 12-й новий ресторан мережі в Україні, відкритий в 2025 році. Перший ресторан мережі McDonald’s в Чернівцях запрацював на вул. Героїв Майдану, 184 наприкінці червня 2024 року.

Зараз в Україні працює 121 ресторан McDonalds, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.