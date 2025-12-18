У центрі Львова на площі Ринок відкриють ресторан McDonaldʼs
Ресторан стане 13-м мережі у Львові
У центрі Львова відкриють ще один ресторан мережі ресторанів швидкої їжі McDonaldʼs. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Офіційно відкриття закладу на цій локації ще не анонсували.
Новий McDonaldʼs відкриють на місці колишнього ресторану «Під Левом» на пл. Ринок, 20. У 2019 році приміщення колишнього ресторану викупила компанія Dragon Capital за 116 млн грн. Компанія купила підвал, який займав площу одразу трьох суміжних камʼяниць, та перший поверх будинку №20 на пл. Ринок. Загалом – 945 м2.
У 2021 році Львівська міська рада продала приміщення другого, третього та четвертого поверхів на пл. Ринок, 20 колишньому прикордоннику Назарію Присяжнюку за майже 4 млн грн.
Влітку 2022 року на першому поверсі на пл. Ринок, 20 запрацювали одразу два заклади харчування – «Остання барикада» та фудхол GastroFamily Market мережі відомого ресторатора Дмитра Борисова. Обидва заклади зачинилися у грудні 2023 року.
Новий McDonaldʼs на пл. Ринок планують відкрити на першому поверсі кам’яниці №20. Зараз приміщення закриті на реконструкцію, а вхід – перекритий банером.
Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок стане 13-м рестораном міжнародної мережі у Львові. Наразі заклади працюють за адресами:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;
- просп. Свободи, 35;
- вул. Зелена, 147а;
- просп. Червоної Калини, 60;
- вул. Володимира Великого, 24а;
- с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis;
- просп. Чорновола, 93;
- вул. Патона, 37а;
- вул. Шевченка, 311-в;
- вул. Кульпарківська, 226 а, ТРЦ Victoria Gardens.