Новий ресторан McDonaldʼs відкриють на пл. Ринок, 20

У центрі Львова відкриють ще один ресторан мережі ресторанів швидкої їжі McDonaldʼs. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Офіційно відкриття закладу на цій локації ще не анонсували.

Новий McDonaldʼs відкриють на місці колишнього ресторану «Під Левом» на пл. Ринок, 20. У 2019 році приміщення колишнього ресторану викупила компанія Dragon Capital за 116 млн грн. Компанія купила підвал, який займав площу одразу трьох суміжних камʼяниць, та перший поверх будинку №20 на пл. Ринок. Загалом – 945 м2.

У 2021 році Львівська міська рада продала приміщення другого, третього та четвертого поверхів на пл. Ринок, 20 колишньому прикордоннику Назарію Присяжнюку за майже 4 млн грн.

Влітку 2022 року на першому поверсі на пл. Ринок, 20 запрацювали одразу два заклади харчування – «Остання барикада» та фудхол GastroFamily Market мережі відомого ресторатора Дмитра Борисова. Обидва заклади зачинилися у грудні 2023 року.

Новий McDonaldʼs на пл. Ринок планують відкрити на першому поверсі кам’яниці №20. Зараз приміщення закриті на реконструкцію, а вхід – перекритий банером.

Додамо, що McDonaldʼs на пл. Ринок стане 13-м рестораном міжнародної мережі у Львові. Наразі заклади працюють за адресами: