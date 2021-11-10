Управління комунальної власності виставило на аукціон частину кам’яниці на площі Ринок, 20, що є пам’яткою архітектури національного значення

Нежитлові приміщення другого, третього та четвертого поверхів на площі Ринок, 20 у центрі Львова продадуть за майже 4 млн грн колишньому прикордоннику Назарію Присяжнюку. На аукціон з продажу приміщень, який мав відбутись 10 листопада, подався лише один учасник, тому, згідно з законом, торги вважаються такими, що не відбулись, а єдиний учасник отримав право викупу лоту.

Управління комунальної власності виставило на аукціон частину кам’яниці на площі Ринок, 20, що є пам’яткою архітектури національного значення. Йдеться про нежитлові приміщення другого, третього та четвертого поверхів загальною площею 162,7 м2. Цей лот уже вдруге виставляють на аукціон – у вересні вартість лоту становила 7,94 млн грн і на торги не подався жоден учасник, тому управління оголосило новий аукціон та було змушене вдвічі знизити ціну – до 3,97 млн грн (936 доларів/м2).

На повторні торги, які мали б відбутись 10 листопада, зареєструвався лише один учасник – Назарій Присяжнюк, який запропонував викупити лот, збільшивши суму лише на тисячу гривень.

Згідно з законом «Про приватизацію державного та комунального майна», продаж об’єктів на аукціоні відбувається за наявності щонайменше двох учасників, які конкурують між собою. Якщо на аукціон подається лише один учасник, то аукціон вважається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію цього об’єкта шляхом викупу тим покупцем, що подав документи. Якщо подані документи відповідають вимогам аукціону, то організатор (управління комунальної власності ЛМР) не може відмовити у приватизації.

Отже Назарія Присяжнюка визнали переможцем і він отримав право викупити приміщення без аукціону.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Назарій Присяжнюк є власником ТзОВ «Грейп Фрут», що займається орендою майна. Крім цього, на сайті НАЗК вказано, що до 2017 року він працював у Західному регіональному управління Держприкордонслужби.