

Цитата дня «У 2024 році на Закарпатті вирубано 700 тис. м³ лісу. Ми подивилися, скільки дерев переробили на пилорамах. Експорт – це непогано, бо ми отримали валюту. Це плюс. А мінус – місцеві бюджети отримали від цього виду діяльності 17 млн грн протягом 2024-го року. Два McDonald's, які правдами-неправдами запрошували в Закарпаття, бо це інвестиційний маркер, заплатять 16 млн грн податків. Можемо ще два McDonald's відкрити і взагалі закрити рубку лісів»

Віктор Микита, заступник керівника Офісу Президента України, 7 листопада 2025 року



Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита в пʼятницю, 7 листопада, під час дискусії на 6-му форумі Re:Open Zakarpattia 2025 заявив, що два ресторани McDonald’s, які торік відкрили в Мукачеві та Ужгороді, сплачують стільки ж податків, як уся лісова галузь Закарпатської області. На Закарпатті працюють два ресторани McDonald’s – в Ужгороді і Мукачевому.