Віктор Микита заявив, що на Закарпатті можна відкрити ще два McDonald's і повністю «закрити рубку лісів»

У Карпатському лісовому офісі спростували заяву заступника керівника Офісу президента Віктора Микити про те, що два ресторани McDonald's сплачують податки, як уся лісова галузь Закарпаття.

Як повідомили у філії ДП «Ліси України», протягом 2024 року закарпатські лісові господарства сплатили загалом 308 млн грн податків. Це у 18 разів більше, ніж заявив Віктор Микита під час дискусії на 6-му форумі Re:Open Zakarpattia 2025.

Водночас депутатка Закарпатської облради Ірина Мацепура, яка керує деревообробним підприємством ТОВ «ВГСМ», назвала цифри, наведені заступником керівника Офісу президента «дуже дивними».

«Я не хотіла перебивати доповідача. Але це якісь дуже дивні цифри. Лише наше підприємство сплатило минулого року близько 14 млн грн різних податків. Можливо, мова про якийсь один податок – наприклад, податок на прибуток. Але він залежить від багатьох факторів і точно не може порівнюватися із закладом харчування», – зазначила депутатка.

Нагадаємо, 7 листопада під час економічного форуму в Ужгороді Віктор Микита заявив, що на Закарпатті можна відкрити ще два McDonald's і повністю «закрити рубку лісів», адже у 2024 році місцеві бюджети отримали від лісової діяльності 17 млн грн податків, що лише на 1 млн грн більше, ніж сплачують 2 ресторани популярної мережі в регіоні.