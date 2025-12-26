Бізнесмен-втікач Тимур Міндіч живе зі сім'єю в передмісті Тель-Авіва

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом розслідування НАБУ та САП щодо корупційних зловживань в енергетичній сфері, під час розмови з журналістами в Ізраїлі заявив про «медіаатаку» у справі проти нього. Про це у п’ятницю, 26 грудня, повідомила «Українська правда».

За словами Міндіча, нині навколо справи сформувався «великий медійний кейс», який, за його оцінкою, становить близько 90% усього масиву звинувачень. Водночас бізнесмен наголосив, що існує і «юридичний кейс», коментувати який він відмовився.

«А медійний [кейс], ну що я можу сказати? Це, мені здається, крута робота ваша і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все», – заявив Міндіч, однак не став заперечувати звинувачення НАБУ і САП.

Бізнесмен підтвердив, що був знайомий і спілкувався із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, а також з колишнім міністром енергетики та юстиції Германом Галущенком. Водночас він запевнив, що «ніколи в житті» не давав жодних вказівок.

«Мене призначили винуватим. Сьогодні до мене приписують мільйон речей – там, де я не те що не був, а й не знаю. Усе, що до мене приписують, – це приписані речі», – заявив Міндіч.

Також бізнесмен зазначив, що «давно» спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, однак не уточнив, ідеться про місяці чи роки. За його словами, під час президентства Зеленського їхні контакти були поодинокими, а нині він із главою держави взагалі не спілкується.

За даними «Української правди», окрім Тимура Міндіча, в Ізраїлі перебуває ще один фігурант масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетичній галузі – Олександр Цукерман.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти, за версією слідчих, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У НАБУ вважають, що організатором схеми був співвласник студії «Квартал 95» 46-річний Тимур Міндіч. За версією слідчих, він контролював фінансові потоки, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та оборонній сфері. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада — за кілька годин до початку обшуків НАБУ.

23 грудня журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач розшукав Тимура Міндіча на пляжі в Ізраїлі. За словами журналіста, бізнесмен, імовірно, знав про приїзд знімальної групи до Тель-Авіва та намагався уникати публічності: перестав відвідувати ресторани й магазини, а під час прогулянок маскувався, зокрема носив окуляри та головний убір.

Михайло Ткач також повідомив, що з розмови з Міндічем стало зрозуміло: той не готовий повертатися до України та давати свідчення у справі.