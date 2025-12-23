Тимур Міндіч живе зі сім'єю в передмісті Тель-Авіва

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупційних зловживаннях в енергетичній галузі, заявив, що не планує повертатись в Україну, а розслідування проти себе вважає «маніпуляціями». Про це він сказав в інтерв’ю журналісту-розслідувачу «Української правди» Михайлу Ткачу.

Зазначається, що Ткач розшукав Міндіча на пляжі в Ізраїлі, далеко від його дому. За словами розслідувача, бізнесмен, імовірно, знав про приїзд знімальної групи УП до Тель-Авіва та робив «все можливе, аби його не знайшли». Зокрема, він перестав відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок почав маскуватися – носив окуляри та шапку.

Михайло Ткач повідомив, що з розмови з бізнесменом випливає, що той не готовий повертатись з Ізраїлю до України й давати свідчення у справі.

«Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатись (в Україну – ред.), він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, це дуже зручно», – зазначив журналіст.

Сам бізнесмен наполягає, що всі звинувачення на його адресу є «маніпуляціями».

За даними УП, окрім Тимура Міндіча, в Ізраїлі перебуває ще один фігурант масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці – Олександр Цукерман.

До слова, нещодавно журналісти виявили словацькі компанії, пов’язані з колишнім бізнес-партнером Володимира Зеленського Тимуром Міндічем, підприємцем Ігорем Хмельовим та Ігорем Миронюком, які є фігурантами так званих «плівок Міндіча».