Зеленський вимагає відставки міністра юстиції та міністерки енергетики

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 листопада, заявив, що підпише указ щодо запровадження санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому».

«Я підпишу указ про запровадження санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”. Зараз нам всім треба захищати Україну. Підставляти державу – значить відповідати за це, порушувати закон – значить відповідати за це», – йдеться у зверненні президента.

Джерела в Офісі президента повідомили ЗМІ, зокрема, «Суспільному», що санкції запровадять проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Також Володимир Зеленський вимагає відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Грищук.

«Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України Юлію Свириденко, щоб були заяви про відставку від цих міністрів», – наголосив Зеленський.

Він просить також депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

Корупційний скандал в «Енергоатомі»

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача. 11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка.

Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав. Однак 12 листопада Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.

12 листопада суд відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2026 року із можливістю внесення застави у 126 млн грн.

Того ж дня ВАКС також обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову у вигляді 60 діб тримання під вартою із можливістю застави у 40 млн грн.