Суд відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня

Вищий антикорупційний суд у середу, 12 листопада, обрав запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку у справі НАБУ та САП про масштабне розкрадання в «Енергоатомі».

Суд відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2026 року із можливістю внесення застави у 126 млн грн. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми в «Енергоатомі».

За даними слідства, Миронюк разом із колишнім посадовцем Генпрокуратури та ексвиконавчим директором «Енергоатому» з фізичного захисту Дмитром Басовим контролював усі закупівлі та кадрові рішення в компанії. Прокурор Сергій Савицький повідомив, що Миронюк також сприяв залученню до схеми бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. А влітку 2025 року він проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про взяття Миронюка під варту через ризик його втечі за кордон. Його дружина має банківський рахунок у Словаччині, а сам Миронюк, за словами прокуратурів, під час розмови з Дмитром Басовим заявив, що може виїхати з країни. Крім цього, під час обшуку Миронюк намагався знищити документи та викинути свій телефон з вікна квартири. Прокурор також вважає, що Миронюк може мати вплив на правоохоронні органи та здатен перешкоджати розслідуванню, залучаючи представників Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР.

Прокурор клопотав про арешт Миронюка із заставою у розмірі 136,6 млн грн. Захист наполягав, що він не є державним службовцем і лише надавав консультаційні та адвокатські послуги й не мав впливу на державні структури.

Нагадаємо, 12 листопада ВАКС також обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову у вигляді 60 діб тримання під вартою із можливістю застави у 40 млн грн.

Корупційний скандал в «Енергоатомі»

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача. 11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка.

Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав. Однак 12 листопада Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.