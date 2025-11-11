За сприяння Галущенка, Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький у вівторок, 11 листопада, під час засідання Вищого антикорупційного суду заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

За його словами, Міндіч, користуючись дружніми відносинами із президентом України Володимиром Зеленським та зв’язками із чинними та колишніми посадовцями, вирішив незаконно збагатитися, організовуючи злочини в різних сферах економіки України.

«Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра оборони Умєрова», – сказав прокурор.

У САП зауважили, що за сприяння Галущенка, Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України.

«Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка», – додав прокурор.

Галущенко ж використовував послуги Міндіча з легалізації відмивання коштів через довірену особу радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Секретар РНБО та колишній очільник Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він дійсно мав зустріч з Міндічем, де піднімали питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції.

«Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений», – написав Умєров.

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача. 11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.

11 листопада НАБУ та САП задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.