Журналісти та телеграм-канали зараз багато пишуть про Тимура Міндіча, який втік з України перед проведенням запланованих обшуків НАБУ. Його називали «людиною Коломойського», близьким другом Зеленського та людиною, яка може виявитись одним з тіньових кураторів країни.

Розповідаємо усе, що відомо про справу Міндіча у питаннях та відповідях.

Хто такий Тимур Міндіч?

46-річний Тимур Міндіч є кінопродюсером, бізнесменом та співвласником студії «Квартал 95». Журналісти «Української правди» звернули увагу на близькі стосунки Міндіча із президентом Володимиром Зеленським та припускали, що Міндіч міг звертатись до нього із особистими проханнями, які стосувались кадрових призначень та курування певних питань. Раніше непомітний Міндіч у останні роки отримав значний вплив та контроль над державними питаннями.

Більше того, журналісти із посиланням на джерела у НАБУ припускали, що ліквідація НАБУ і САП, через що українці виходили на масові протести, могла також бути пов’язана із розслідуванням у справі того ж Тимура Міндіча. У правоохоронців нібито є записи, так звані «плівки Міндіча», у справі про корупційні зловживання.

До слова, Руслана Магамедрасулова, одного з ключових співробітників НАБУ, які займалися документуванням Тимура Міндіча, заарештували за підозрою у співпраці з росіянами. Це відбулось перед ухваленням та підписанням скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

А в чому проблема із Міндічем?

Є кілька гучних справ, у яких фігурує прізвище Міндіча. Про них чимало інформації повідомляв нардеп Ярослав Железняк та видання «Українська правда», розповідаючи про різні сфери, із якими пов'язаний Тимур Міндіч.

Якщо говорити про енергетику, то у червні 2025 року НАБУ і САП затримали родича Тимура Міндіча Леоніда, якого називають організатором мільйонних розкрадань на закупівлях «Харківобленерго». Леоніда Міндіча затримали під час спроби виїхати з України.

Журналісти «УП» пов’язували із Тимуром Міндічем оборонну компанію «Файєр поінт», яка із 2024 року почала отримувати мільярдні державні контракти на виробництво далекобійних дронів. Головний конструктор компанії Денис Штілерман у розмові із «Дзеркалом тижня» заперечував, що Міндіч є справжнім власником компанії, але визнав, що раніше той хотів увійти до списку акціонерів. Згодом стало відомо, що НАБУ проводить розслідування, у якому фігурує компанія Fire Point.

Співрозмовники «Української правди» серед політиків і бізнесменів також казали, що Міндіч міг отримати вплив і на банківську сферу, зокрема на націоналізований державою «Сенс банк», через менеджмент установи.

Тимур Міндіч фігурував у розслідуванні нардепа Ярослава Железняка про контрольовані владою телеканали, що отримали за останні роки майже 1 млрд грн з держбюджету.

Більше того, Тимур Міндіч, за даними джерел «УП», може стати фігурантом розслідування американського ФБР. У цій справі є кілька інших людей та компаній. За даними нардепа Ярослава Железняка, у справі ФБР фігурують брати Михайло та Олександр Цукермани, які покинули країну так само раптово, як і Тимур Міндіч.

Чому Міндіч виїхав?

Очевидно, що мав передчуття, що до нього прийдуть з обшуками. Тимур Міндіч виїхав з України у ніч на 10 листопада, за кілька годин до обшуків.

Вранці 10 листопада НАБУ та САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці працювали над викриттям схеми 15 місяців та мають 1000 годин аудіозаписів у цій справі.

Що відомо про схему?

За даними НАБУ, корупційна схема полягала у систематичному отриманні відкатів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Фото НАБУ із обшуків у причетних до корупційної справи

Керівника злочинної організації залучив до схеми ексзаступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та держкомпанії, учасники схеми контролювали кадрові рішення, закупівлі і фінансові потоки. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

У центрі Києва, за даними НАБУ, члени організації мали офіс, через який легалізовували гроші. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. Через цей офіс здійснювався облік отриманих грошей, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів.

Хто ще підозрюваний?

Офіційно правоохоронці не називають прізвища підозрюваних. За даними Ярослава Железняка, йдеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова та Тимура Міндіча, який керував схемою. Обшуки проводили також у міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка. Железняк подав у парламент заяву про звільнення Галущенка з посади міністра.

Що далі?

НАБУ та САП оприлюднили кілька аудіозаписів із розмовами фігурантів, а також фото із значною кількістю валюти, яку знайшли під час обшуків. Деталі цієї справи не розголошують, оскільки тривають слідчі дії.

На оприлюднених аудіо наведено розмови «Рокета» та «Тенора», а також фігурує «Професор» та «Карлсон». За даними Железняка, «Рокет» – Ігор Миронюк, «Тенор» – Дмитро Басов, «Професор» – Герман Галущенко, «Карлсон» – Тимур Міндіч. Прослухати розмови можна на сторінці НАБУ.

У розмовах фігуранти обговорюють, зокрема, виведення грошей за кордон, офшори та їх легалізацію. Фігуранти обговорюють свої справи російською мовою.

Є якась реакція уряду чи президента?

Наразі немає.