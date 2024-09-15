Оголошений у розшук Андрій Деркач має громадянство РФ

Колишній народний депутат, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні, Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області Російської Федерації. Про це 15 серпня повідомила російська служба «Радіо Свобода» та низка пропагандистських ЗМІ.

Зазначається, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підписав указ про призначення 57-річного Деркача сенатором ще кілька днів тому, 12 вересня. Наприкінці липня повідомлялось, що Андрій Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

Хто такий Андрій Деркач

Андрій Деркач – народний депутат III—IX скликань від «Партії Регіонів». Син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. У 1990-х працював у Службі безпеки, був радником колишнього прем’єр-міністра, обвинуваченого в зраді, Миколи Азарова.

У США політик внесений до санкційного списку як «російський агент з понад десятирічним стажем». За даними СБУ, проросійський політик керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Деркач втік з України. У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив громадянства України Деркача, а після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

У тому ж році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що він одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Як пише «РІСУ», Деркач був багаторічним прихильником УПЦ МП. Саме він вносив у часи президентства Віктора Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у Києво-Печерській лаврі у власність Московського Патріархату. Також Андрій Деркач був доцентом Київської духовної академії й семінарії УПЦ МП.