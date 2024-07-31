Андрій Деркач більше 10 років був активним російським агентом

Колишній народний депутат, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні, Андрій Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області, повідомляє рух «Чесно» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ у середу, 31 липня.

За інформацією російських ЗМІ, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у разі перемоги на майбутніх виборах глави регіону пропонує до Ради Федерації РФ колишнього народного депутата України Андрія Деркача. У відповідному документі йдеться, що Деркач має російське громадянство та проживає в Астрахані.

Що відомо про Андрія Деркача

56-річний Андрій Деркач – позафракційний народний депутат Верховної Ради IX скликання. У 1990-х працював у СБУ, був радником колишнього прем’єр-міністра, обвинуваченого в зраді, Миколи Азарова.

У серпні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти Андрія Деркача санкції за спробу вплинути на вибори президента США. Зокрема, у США вважають, що у 2019 році Деркач і його соратники через підконтрольні їм ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати офіційних осіб США, які нібито причетні до корупційних злочинів. За даними Мінфіну, Андрій Деркач упродовж більш ніж 10 років був агентом РФ та співпрацював з російською розвідкою.

У червні 2022 року СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати російським окупантам захоплювати міста. Служба безпеки нейтралізувала мережу, затримавши колишнього помічника народного депутата Ігоря Колєснікова.

А вже у вересні того ж року НАБУ і САП повідомили Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що упродовж 2019-2022 років Деркач одержав щонайменше 567 тис. доларів від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Зокрема він мав дискредитувати імідж України на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини між США та Україною, а також перешкоджати інтеграції України до ЄС й НАТО. Також НАБУ оголосило його в розшук.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив громадянства України Андрія Деркача. Після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.