Родич співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча Леонід фігурує у справі про розкрадання коштів

Підозрюваний в організації схеми розкрадань на закупівлях трансформаторів для «Харківобленерго» Леонід Міндіч, якого затримали правоохоронці під час спроби втекти з України, вийшов з-під варти. За нього внесли 8 млн грн застави, повідомив у понеділок, 9 червня, журналіст Олег Новіков.

На звільненого з СІЗО фігуранта поклали обов’язки:

не залишати меж Києва та Київщини без дозволу

прибувати до суду за першою вимогою

повідомляти про зміни свого місця проживання чи роботи

утримуватися від спілкування з пов’язаними з судовим розглядом особами

здати закордонні паспорти

носити електронний браслет

У серпні 2024 року НАБУ та САП викрили схему розкрадання грошей на закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго». За даними правоохоронців, посадовці АТ та керівник комерційного підприємства заволоділи понад 12,5 млн грн та намагалися заволодіти ще 120 млн грн під час закупівель трансформаторів для підприємства. Двох співорганізаторів – в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» 2020-2024 років та керівника комерційної компанії.

3 червня правоохоронці затримали ще одного фігуранта справи – організатора оборудки, який у 2021 році взяв під особистий контроль проведення закупівель обладнання в «Харківобленерго» за в кілька разів завищеними цінами. Хоч у пресслужбі НАБУ не уточнили імені підозрюваного, за даними Олега Новікова та джерел hromadske, йдеться про Леоніда Міндіча – родича співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, який фігурував у розслідуванні нардепа Ярослава Железняка про контрольовані владою телеканали, що отримали за останні роки майже 1 млрд грн з держбюджету.

За даними НАБУ, Леоніда Міндіча затримали під час спроби втекти з України. Йому повідомили про підозру та взяли під варту з можливістю внесення застави. За менш ніж тиждень посадовець, який намагався втекти за кордон, вийшов під заставу в розмірі 8 млн грн.