Канали отримали 892 млн грн державних грошей протягом кількох років

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк опублікував розслідування щодо медійної групи «Ми – Україна» і її зв’язків з Офісом президента. За словами парламентаря, контрольовані владою телеканали, що беруть участь в «Єдиному телемарафоні», за останні роки отримали з державного бюджету понад 890 млн грн. Розслідування та сіквел до нього були оприлюднені на каналі Ярослава Железняка в YouTube.

«Нове медіа «Ми — Україна», якого ще «вчора» не існувало, сьогодні отримує сотні мільйонів гривень із державного бюджету. А його власник – людина, яка не мала ані статків, ані досвіду в журналістиці. Однак за рік стала власником медійної імперії на рівні олігархів. Державні тендери, кошти енергокомпаній, підсанкційне майно – ось що стало фундаментом цілої мережі телеканалів та радіостанцій», – зазначає нардеп.

Телеканал «Ми – Україна» вийшов у ефір восени 2022 року. Колишній керівник інформаційної служби телеканалу «Україна 24» Юрій Сугак пояснив, що колишня команда телеканалу об’єдналась для створення нового проєкту.

Як наголосив Ярослав Железняк, у структурі власності новоствореного медіа доволі багато відомих журналістів, однак частка кожного становить лише 3,5%. Найбільшою ж (майже 80%) володіє Ігор Петренко – політолог, який раніше не був дотичним ні до телеканалу «Україна 24», ні до журналістики загалом. Петренко на початку вересня 2022 року купив компанію, перейменував її на «Ми – Україна». За три тижні до нього доєдналась команда медійників. Железняк зазначив, що новий канал отримав блискавичне сприяння з боку державних органів.

«Уже через 5 днів після запуску, 19 жовтня, збирається Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка видає супутникову ліцензію ТОВ «Ми – Україна». Далі, буквально через 2 тижні, Нацрада видає «Ми – Україна» дозвіл на мовлення у вільному каналі у цифровому мультиплексі MX-2. Ще через 5 днів «Ми – Україна» отримує місце у «Єдиному марафоні», – зауважує нардеп.

У жовтні 2023 року компанія Ігоря Петренка запустила канал «Ми – Україна+», а в лютому 2025-го компанія засновує ще два нові медіа – «Ми – Україна FM» і «Медіапростір FM». Проаналізувавши статути новостворених компаній, Железняк зауважив, що журналісти-власники там фактично не мають права голосу, а рішення ухвалюють 2/3 голосів за ініціативою директора Ігоря Петренка, який має 79,5% власності.

Як з’ясував нардеп, наразі канали найімовірніше користуються обладнанням, вилученим у інших телеканалів, що перебувають під санкціями. «Деякі кримінальні справи того часу свідчать про те, що «Ми – Україна», ймовірно, став «спадкоємцем» кількох каналів, які належали держзрадникам. Зокрема, «4 каналу» покійного колаборанта [Олексія] Ковальова та й телеканалу «Наш» проросійського політика Євгена Мураєва»,– наголосив Железняк.

Від моменту заснування телеканалу він отримав державних замовлень на майже 370 млн грн. Крім того, державні підприємства у галузі енергетики, зокрема «Енергоатом» замовили послуги телеканалу на ще 30 млн грн.

Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела та джерела «Української правди» зазначив, що вони знайшли зв’язки між засновником «Ми – Україна» Ігорем Петренком та Наталією Ларіончевою, яка за даними журналістів, опікувалася підготовкою до участі в телеефірах спікерів Офісу президента, а потім стала неформальною кураторкою цього медійного активу. Ларіончева тривалий час працювала в інформаційному директораті Офісу президента і, попри офіційне звільнення, найімовірніше працює там і тепер, додав нардеп.

У 2024 році стратегічний контроль над медіагрупою «Ми-Україна» передали бізнесмену Тимуру Міндічу, наближеному до Офісу президента, наголосив Ярослав Железняк. Після цього вона почала замовляти медіапослуги в компанії «КіноКіт», яка пов’язана з Тимуром Міндічем. «Відтак виходить, що медіахолдинг «Ми – Україна» має тісні зв’язки з владою», – наголосив він. Також компанія «Кінокіт» без конкуренції отримала від держави 276 млн грн на виробництво контенту для ще одного учасника «Єдиного телемарафону» – телеканалу «Рада».

«Вони (ОП – ред.) саме вчора знову на «Єдиний марафон» ще 800 млн грн злили як оплату за цей, 2025 рік. Прямо контракти підписані 13 березня. На канал «Ми – Україна» ще 184 мільйонів гривень! Тобто було 400 млн в бюджеті, тепер вже буде 584 млн на тупо свій бізнес!», – додав депутат.

«Скільки грошей було злито на фірми, пов’язані із Офісом президента від початку повномасштабного? Якщо порахувати, то це 400 млн грн на «Ми – Україна» до 2025 року, 118 млн грн цьогоріч у березні, 273 млн грн на «Кінокіт» раніше і 101 млн тепер. Разом це 892 млн грн. Саме стільки хлопці загнали на свій бізнес коштом наших з вами податків», – зазначив Железняк. Він додав, що «Ми – Україна» з-поміж інших «телемарафонівських» каналів отримує найбільше бюджетних грошей за годину виробленого контенту. Якщо «Інтер» має 96 тисяч за годину, Starlight Media (ICTV, СТБ та інші) – 114 тисяч, то телеканали з розслідування 163 тисяч.