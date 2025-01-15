У міністерстві зазначили, що не можуть впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що не може впливати на показ у телемарафоні «Єдині новини» сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів. Про це у середу, 15 січня, повідомило агенство «Інтерфакс-Україна».

«Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини"», – відповіли у міністерстві на запит «Інтерфакс-Україна».

Також у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій наголосили, що закони забороняють цензуру та втручання влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року на офіційному сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція, автор якої вимагав заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій. Втім, вона набрала лише 2028 підписів з 25000 необхідних. Тож уряд офіційно не реагував на заклик, а езотерики продовжили з'являтися в ефірах телеканалів.