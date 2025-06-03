Повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго»

НАБУ і САП у вівторок, 3 червня, повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго» енергетичного обладнання.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго». Він також намагався поширити свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами.

Керівник АТ «Харківобленерго» погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання з підконтрольними йому компаніями. При цьому ціни були вищими за ринкові у кілька разів.

«У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн. У серпні 2024 року НАБУ і САП викрили оборудку та повідомили про підозру 7 особам», – додають у повідомленні.

Підозрюваного затримали детективи під час спроби втекти з України. В НАБУ не називають його ім’я, проте за даними джерел українських ЗМІ, зокрема hromadske та «Наші гроші», мова йде про Леоніда Міндіча. Він є родичем співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».