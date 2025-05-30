Артура Ємельянова затримали після того, як Печерський суд змінив йому запобіжний захід

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду 52-річного Артура Ємельянова у п’ятницю, 30 травня, на виході з-під варти. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах.

За даними журналістів, Ємельянова затримали одразу після того, як Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

«Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу», – йдеться у повідомленні.

Суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення 30 травня. Та співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження. Мова йде про справу за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Справа Артура Ємельянова: що відомо

Ємельянов раніше обіймав посаду заступника голови Донецького обласного господарського суду, а за часів президентства Віктора Януковича отримав посаду у Вищому господарському суді. Суддівською діяльністю Ємельянов займався до 2017 року, однак отримував зарплату до 2021 року. У 2021-му Вища Рада правосуддя звільнила його за тиск на суддів. Після цього Ємельянов працював адвокатом.

Він є фігурантом низки журналістських розслідувань. У 2017 році журналісти виявили у його колишньої дружини елітну нерухомість у Туреччині, ОАЕ, Австрії, Німеччині. Йдеться про вілли, квартири та готельні комплекси. Більшу частину майна Світлана Ємельянова придбала перед розлученням.

3 грудня 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань затримали Ємельянова за підозрою у хабарництві. Він зі спільниками за гроші, здебільшого у господарських спорах, виносили потрібні рішення.