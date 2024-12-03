Артуру Ємельянову загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Його підозрюють у хабарництві. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили у пресслужбі ДБР. Правоохоронці не називають ім’я затриманого, але за даними джерел проєкту «Схеми», йдеться про Артура Ємельянова.

За даними слідчих, колишній суддя, який зараз працює адвокатом, разом з іншими працівниками судів заробляли на хабарях. Вони за гроші, здебільшого у господарських спорах, виносили потрібні рішення. Як повідомляють у ДБР, організатор незаконної схеми – теж колишній посадовець Вищого господарського суду України. Втручаючись у розподіл справ, він віддавав їх на розгляд суддям, які за хабарі ухвалювали потрібні рішення. За даними «Схем», мова йде про суддю-втікача Віктора Татькова.

«Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації», – йдеться у повідомленні ДБР.

Артуру Ємельянову оголосили про підозри в участі у злочинній організації та одержанні хабаря. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до корупційної схеми.

На своїй Facebook-сторінці Артур Ємельянов повідомив, що співробітники ДБР затримали його у понеділок, 2 грудня, та оголосили про підозри: «Наразі мене затримано та вручено підозру у скоєні фейкових правопорушень. Мало того що, ці “правопорушення” абсолютно фейкові, так вони ще і нібито скоєні у 2008 році».

Як зазначають «Схеми», Артур Ємельянов – фігурант низки журналістських розслідувань. У 2017 році журналісти виявили у його колишньої дружини елітну нерухомість у Туреччині, ОАЕ, Австрії, Німеччині. Йдеться про вілли, квартири та готельні комплекси. Більшу частину майна Світлана Ємельянова придбала перед розлученням. «Схеми» зазначають, що розлучення Ємельянова, ймовірно, було фіктивним, щоб приховати інші статки за кордоном.

Артур Ємельянов раніше обіймав посаду заступника голови Донецького обласного господарського суду, а за часів президентства Віктора Януковича отримав посаду у Вищому господарському суді. Суддівською діяльністю Ємельянов займався до 2017 року, однак отримував зарплату до 2021 року. У 2021-му Вища Рада правосуддя звільнила його за тиск на суддів. Після цього Ємельянов працював адвокатом.