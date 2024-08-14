Зловмисники заволоділи понад 12,5 млн грн і планували заволодіти ще 120 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго». Про це в середу, 14 серпня, повідомила пресслужба НАБУ.

Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго», який обіймав цю посаду протягом 2020-2024 років (за даними Youcontrol – Костянтин Логвиненко), та керівника комерційного підприємства.

фото НАБУ

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, то, як пише «Українська правда», мова йде про Олександра Козира.

Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Наразі, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.