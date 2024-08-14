Екс-керівника «Харківобленерго» викрили на розкраданнях при закупівлі трансформаторів
До схеми розкрадання мільйонів причетний також очільник комерційного підприємства
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго». Про це в середу, 14 серпня, повідомила пресслужба НАБУ.
Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго», який обіймав цю посаду протягом 2020-2024 років (за даними Youcontrol – Костянтин Логвиненко), та керівника комерційного підприємства.
фото НАБУ
Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, то, як пише «Українська правда», мова йде про Олександра Козира.
Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наразі, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.