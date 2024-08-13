Заступника міністра Олександра Хейла енергетики викрито на хабарі у пів мільйона доларів

Служба безпеки України у вівторок, 13 серпня, опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, в організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. Про це повідомила прес-служба відомства.

В СБУ розповіли, що за матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США використовуючи службове становище посадовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

В оприлюднених епізодах фігуранти обговорюють, якими частинами отримуватимуть хабар, механізм його передачі, а також, як ділитимуть отримані гроші між собою. Також СБУ оприлюднила кадри на яких фігурант розслідування отримує частину хабаря.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Нагадаємо, що напередодні правоохоронці викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження. Наразі всім їм обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.