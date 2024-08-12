Суд відправив Олександра Хейла під варту до 8 жовтня 2024 року

У понеділок, 12 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав затриманому на хабарі колишньому заступнику міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також може внести заставу у розмірі 25 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначимо, що САП не називає ім’я підозрюваного, але відомо, що йдеться про Олександра Хейла.

Як повідомляє hromadske, прокуратура вимагала для Олександра Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у розмірі 30 млн грн. Водночас адвокати підозрюваного просили про більш м’який запобіжний захід, аргументуючи тим, що на утриманні Олександра Хейла перебуває 14-річна дочка, яка має інвалідність. Сторона захисту наголошувала, що дружина підозрюваного не порається без допомоги.

Врешті суд обрав для підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 8 жовтня 2024 року. Він також може вийти з-під варти у разі внесення застати у розмірі 25 млн грн.

Також суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи:

для довіреної особи заступника міністра – тримання під вартою з альтернативою внесення 65 млн грн застави;

для очільника енергетичної компанії – тримання під вартою із заставою у розмірі 7 млн грн.

Нагадаємо, вранці понеділка, 12 серпня, у НАБУ повідомили, правоохоронці викрили та затримали на хабарі заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За версією слідства, він разом із трьома посадовцями вимагав 500 тис. доларів за дозвіл на вивезення із шахт прифронтового району Донецької області коштовного гірничовидобувного обладнання.

Цього ж дня Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра.