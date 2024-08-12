Імовірно, правоохоронці затримали заступника міністра енергетики Олександра Хайла

СБУ спільно з НАБУ та САП викрила та затримала на хабарі чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Він у змові з трьома посадовцями хотів отримати 500 тис. доларів США за дозвіл вивезення з прифронтового району гірничовидобувного обладнання, повідомили у НАБУ у понеділок, 12 серпня.

За даними слідства, заступник міністра пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області. У пресслужбі СБУ уточнили, що обладнання, яке є унікальним та дефіцитним, належить держкомпанії, розташованій на Покровському напрямку фронту.

«Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед спільників заступника міністра були:

керівник видобувного підприємства з Донеччини;

приватний енерготрейдер;

очільник енергетичної компанії з Миколаївської області.

Спільно з ними посадовець планував вивозити устаткування після отримання хабаря. Гроші у розмірі 500 тис. доларів планували передавати частинами – по 100 тис. доларів. Хабар передавали через залучених спільників, проте правоохоронці викрили та затримали посадовців після отримання частини хабаря.

Заступнику міністра та його пособникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання хабарникам запобіжного заходу.

Зазначимо, міністр енергетики Герман Галущенко має трьох заступників – це Світлана Гринчук, Микола Колісник та Олександр Хейло. «Українська правда» із посиланням на джерела повідомила, що правоохоронці затримали саме Олександра Хейла. Про затримання Хейла також повідомив журналіст Олег Новіков.

Олександр Хейло

Наразі міністр енергетики затримання свого заступника не прокоментував.

Доповнено. У понеділок, 12 серпня, Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра.

Що відомо про Олександра Хейла

Понад 30 років Олександр Хейло працював у вугільній галузі – зокрема, посадовець займався постачанням вугілля на українські ТЕС. З 2013 по 2022 рік чоловік обіймав керівні посади ДП «ВК «Краснолиманська», ПАТ «Енергоінвест Холдинг» та ПАТ «Центренерго». У грудні 2022 року очолив ДП «Укрвугілля», а з вересня 2023 року став заступником міністра енергетики.

За даними журналістів «СтопКор», Олександр Хейло може бути причетний до розкрадання державного вугілля, яке призводило до дефіциту твердого палива на складах Донецького та Львівського вугільних басейнів. Крім того, Олександр Хейло був наближеним до президента-втікача Віктора Януковича та підозрюваного у держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука через зв’язки у вугільних компаніях Донбасу.