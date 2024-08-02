За інформацією «Української правди», йдеться про Крістіну Налбандян

Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції та її спільника, які шахрайством намагались заволодіти грішми аграрного підприємства. Їм уже повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, розповіли у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у п’ятницю, 2 серпня.

Як встановили слідчі, головна спеціалістка одного з управлінь Мін’юсту у червні цього року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа 2600 доларів керівника одного з фермерських господарств. За ці гроші вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

Надалі у підозрюваної виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тис. доларів нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Для цього чиновниця залучила свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

Чиновницю та її спільника затримали 1 серпня під час одержання 30 тис. доларів хабаря (Фото Офісу генпрокурора)

1 серпня спільники отримали перший транш хабаря у розмірі 30 тис. доларів та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів. При цьому, зазначають правоохоронці, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів.

Підозрювану та її спільника затримали після отримання коштів. Їм оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ). Спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 тис. доларів застави кожному. Правоохоронці не вказують ім'я підозрюваної, але за інформацією «Української правди», йдеться про Крістіну Налбандян.