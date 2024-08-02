ДБР викрило чиновницю Мін’юсту на вимаганні 120 тис. доларів хабаря від фермера
Співробітниця міністерства та її спільник можуть вийти під заставу у 60 тис. доларів кожен
Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції та її спільника, які шахрайством намагались заволодіти грішми аграрного підприємства. Їм уже повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, розповіли у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у п’ятницю, 2 серпня.
Як встановили слідчі, головна спеціалістка одного з управлінь Мін’юсту у червні цього року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа 2600 доларів керівника одного з фермерських господарств. За ці гроші вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.
Надалі у підозрюваної виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тис. доларів нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Для цього чиновниця залучила свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.
Чиновницю та її спільника затримали 1 серпня під час одержання 30 тис. доларів хабаря (Фото Офісу генпрокурора)
1 серпня спільники отримали перший транш хабаря у розмірі 30 тис. доларів та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів. При цьому, зазначають правоохоронці, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів.
Підозрювану та її спільника затримали після отримання коштів. Їм оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ). Спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 тис. доларів застави кожному. Правоохоронці не вказують ім'я підозрюваної, але за інформацією «Української правди», йдеться про Крістіну Налбандян.