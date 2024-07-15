Нардеп під час проведення обшуків

Правоохоронці затримали чинного народного депутата та повідомили йому про підозру в вимаганні хабаря в 3,4 млн грн за неперешкоджання в ремонті водогону на Сумщині, повідомили у пресслужбі НАБУ у понеділок, 15 липня. За даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про депутата від головуючої партії «Слуга народу» Миколу Задорожнього. Інформацію про це підтвердили у пресслужбі партії, де заявили, що депутата виключили з фракції.

За даними слідства, у березні 2024 року нардеп попросив голову однієї з сільрад на Сумщині дати йому хабаря за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі. Загальна сума хабаря, який вимагав депутат, склала 3,4 млн грн.

«Його “відкат”, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Депутату повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання хабаря в особливо великому розмірі службовою особою) та ч. 3 ст. 27 ККУ (організація кримінального правопорушення). Нардепу загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням обіймати певні посади до трьох років.

Хоч імені фігуранта не уточнюють, за даними агентства «Інтерфакс-Україна», НАБУ повідомило про підозру народному депутату від головуючої партії «Слуга народу» Миколі Задорожньому, який висувався на парламентських виборах у 2019 році від Охтирського району Сумщини.

Згодом у пресслужбі «Слуги народу» підтвердили затримання депутата та повідомили, що його виключили з партії.

«15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії “Слуга народу”, на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього», – повідомили у пресслужбі.

Зазначимо, 39-річний чиновник є головою тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.

У 2019 році, після обрання депутатом, Задорожній потрапив у скандал із придбанням автомобіль Mitsubishi Pajero вартістю 320 тис. грн – до того він не мав офіційної роботи. У черговий скандал нардеп потрапив, коли у вересні 2022 року привітав працівників лісу в деокупованому Тростянці у светрі з літерою V, яку використовують росіяни як символ так званої «СВО».