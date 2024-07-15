Затриманий брав хабарі від підприємців за відсутність штучних перешкод під час митного оформлення їхніх товарів

Служба безпеки України та ДБР ліквідували корупційну схему на Івано-Франківській митниці. Керівник одного з ключових управлінь митниці брав хабарі від представників компаній-імпортерів за відсутність штучних перешкод під час митного оформлення їхніх товарів. Йому та залученому до схеми митному брокеру загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 15 липня, до схеми керівник управління Івано-Франківської митниці залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Один з них був посередником для передачі хабарів від підприємців.

«Митник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів. В обмін на хабарі посадовець гарантував підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди. Організатора злочину та посередника затримали на гарячому, під час одержання нового траншу», – інформують в СБУ.

Затриманих підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. За місцями роботи і проживання хабарників тривають обшуки.

Нагадаємо, нещодавно на масштабній корупційній схемі викрили топ-посадовців Держмитслужби, які збиралихабарі з регіональних митниць.