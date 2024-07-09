Документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби внаслідок якої затримали директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника. Про це пізно ввечері у вівторок, 9 липня, повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць. За різні суми хабарів фігуранти «гарантували» посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності.

«В обмін на «данину» очільники відомчої безпеки обіцяли також «прикривати» службові порушення митників», – йдеться у повідомленні.

Документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на гарячому, при передачі хабаря.

На підставі зібраних доказів усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці.

Наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

Слідчі дії спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.