Обом чоловікам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили двох зловмисників, які пропонували 1,7 млн доларів хабара керівнику Державної митної служби. За ці гроші вони просили призначити підконтрольних керівників Львівської, Волинської і Чернівецької митниць.

Як повідомила у четвер, 4 липня, пресслужба САП, двоє чоловіків запропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн доларів за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. доларів за посаду очільника Волинської митниці та 200 тис. доларів – за керівника Чернівецької митниці.

Учасники злочинної групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих врезультаті незаконної діяльності на митниці за сприяння підконтрольних керівників.

Ініціатора злочинної групи затримали. Обом чоловікам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ.