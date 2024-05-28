Чоловік купив квартиру за 175 тис. доларів у 2010 році

Державний інспектор митного поста «Смільниця» Львівської області Андрій Конанець володіє апартаментами у житловому комплексі в Дубаї. Він придбав апартаменти у 2010 році за 175 тис. доларів, ідеться в розслідуванні проекту «Схеми».

Ідеться про студіо площею 34 м2 в житловому комплексі Lakesite. Згідно з документами, до яких отримали доступ журналісти, квартиру в Дубаї Андрій Конанець згодом здав в оренду. Дохід від оренди становив 36 тис. доларів або 1,5 млн грн.

Ані студіо в ОАЕ, ані дохід від оренди митник не задекларував. У розмові з журналістами він заперечив, що має житло в Дубаї, і відмовився коментувати далі.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Андрій Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» на Львівщині. За рік разом з дружиною він задекларував близько пів мільйона гривень заробітної плати.

Раніше Андрій Конанець був головним інспектором митного посту «Яворів», перед тим – головним інспектором посту «Краковець».