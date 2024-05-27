Обшуки у військовій академії стосуються організації втечі ухилянта за кордон

У понеділок, 27 травня, працівники ДБР проводять обшуки у Військовому коледжі сержантського складу Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Одного із посадовців підозрюють в організації втечі за кордон ухилянта.

Про обшуки в академії сухопутних військ та її структурному підрозділі першою повідомила нардепка від фракції «Слуги народу» Юлія Яцик. Згодом цю інформацію підтвердили в військовому коледжі.

«Повідомляємо, що правоохоронні органи здійснюють розслідування в межах кримінального провадження щодо ймовірної причетності однієї з посадових осіб Військового коледжу сержантського складу до організації незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час правового режиму “Воєнний стан”», – йдеться в повідомленні військового коледжу.

За даними нардепки Юлії Яцик, до втечі ухилянтів причетний «пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу НАСВ». За хабар 13 000 доларів посадовець обіцяв допомогти у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду за кордон чоловікові мобілізаційного віку.

Керівництво військового коледжу запевнило, що всіляко сприяє правоохоронцям в об’єктивному розслідуванні згаданого кримінального провадження. ZAXID.NET звернувся до ДБР, там наразі не прокоментували справу.