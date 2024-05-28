В організації схеми для ухилянтів підозрюють екс-суддю Франківського райсуду Львова Богдана Лозинського

Посадовця Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, колишнього суддю Франківського районного суду Львова Богдана Лозинського викрили під час одержання 5,5 тис. доларів за переправлення ухилянта. Його спільником в організації схеми виявився в’язень львівського СІЗО Андрій Михайлів.

За даними СБУ, поліції та спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, організував нелегальний канал переправлення ухилянтів 41-річний в’язень, який утримується у слідчому ізоляторі на Львівщині за збут кокаїну. До протиправної схеми він залучив 39-річного військовослужбовця одного із львівських військових вишів.

«Встановлено, що спільники зобов’язувались виготовити для клієнтів відповідні військово-облікові документи та інші папери, які нададуть право безперешкодного виїзду до країн Євросоюзу, а також обіцяли забезпечити зняття їх із військового обліку. Такі послуги оцінили у 13 тис. доларів США з людини», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури 28 травня.

У межах справи переправлення ухилянтів провели обшуки у військовому коледжі академії сухопутних військ

Оперативники задокументували отримання військовим першої частини обумовленої суми коштів у розмірі 5,5 тис. доларів.

Обом зловмисникам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб за кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваних. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили помічнику начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу НАСВ Богдану Лозинському, який є сином колишнього проректора Львівського університету імені Івана Франка Мар’яна Лозинського. У 2012-2018 роках Богдан Лозинський працював суддею Франківського районного суду Львова та був звільнений через невідповідність займаній посаді.

Іншим підозрюваним у цій справі є причетний до наркоторгівлі в’язень львівського СІЗО Андрій Михайлів.

Напередодні правоохоронці провели обшуки у Військовому коледжі сержантського складу Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові у справі організації втечі за кордон ухилянта. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку й інші речові докази.