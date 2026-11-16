Європейський Союз запроваджує санкції проти засновниці та керівниці російського маркетплейса Wildberries Тетяни Кім

Європейський Союз запроваджує санкції проти засновниці та керівниці російського маркетплейса Wildberries Тетяни Кім. Компанію звинувачують у сприянні постачанню товарів для російських військових. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як зазначає Reuters, Україна звинувачує Wildberries у підтримці воєнних зусиль Росії. На маркетплейсі, крім звичайних товарів – одягу, косметики та електроніки, – продають прилади нічного бачення, підсумки для боєприпасів і шоломи. Водночас у самій компанії та Кремлі заперечують, що Wildberries постачає продукцію російській армії.

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Раніше «Радіо Свобода» повідомляло, що міністри закордонних справ країн ЄС планували погодити санкції проти очільниці Wildberries під час засідання в Брюсселі 16 листопада. У проєкті рішення про обмеження, з яким ознайомилося видання, зазначалося, що маркетплейс сприяє продажу товарів військового та подвійного призначення. За оцінкою авторів документа, Wildberries фактично виконує функцію мережі постачання для російських військових.

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Ще однією підставою для санкцій назвали стратегічне партнерство компанії з російським банком ВТБ, який уже перебуває під обмеженнями Євросоюзу.

Окрім Кім, під санкції Євросоюзу потрапили російські бізнесмени, банки та компанії, причетні до експорту нафти й діяльності «тіньового флоту». Зокрема, обмеження запровадили проти 49 російських банків, страхової компанії Balance Insurance, а також посередників, які торгують російською нафтою. Загалом до нових санкційних списків внесли 145 фізичних і юридичних осіб.

Із липня 2026 року ЗСУ почали серію ударів по складах Wildberries. Україна пояснювала ці атаки тим, що через логістичні центри проходять комплектуючі для безпілотників, навігаційне обладнання та інше спорядження, яке використовує російська армія. Водночас аналітики зазначали, що наслідки ударів можуть вийти далеко за межі військової логістики й суттєво вплинути на російську економіку.