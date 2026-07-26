Атака по логістичомуі центру Wildberries у Краснодарі

Протягом останнього тижня українські безпілотники дедалі частіше атакують логістичні центри найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Якщо раніше головними цілями були нафтобази, аеродроми чи військові підприємства, то тепер під ударами опинилася одна з найважливіших логістичних мереж Росії.

Українська влада пояснює ці атаки тим, що через логістичні центри проходять комплектуючі для безпілотників, навігаційне обладнання та інше спорядження, яке використовує російська армія. Водночас низка аналітиків вважає, що наслідки ударів можуть вийти далеко за межі військової логістики й суттєво вплинути на російську економіку.

Чому Wildberries став ціллю

Після серії ударів президент Володимир Зеленський заявив, що російські логістичні центри регулярно використовуються для забезпечення окупаційної армії комплектуючими для БпЛА, навігаційним обладнанням та спорядженням. За його словами, Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по об'єктах, які працюють на військо Росії.

Наслідки удару по складу Wildberries в Шушарах під Санкт-Петербургом 24 липня 2026 року

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Подібної думки дотримуються й окремі військові оглядачі. Аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає, що Wildberries давно став одним із каналів, через який російські військові та волонтерські організації закуповують товари подвійного призначення.

Продаж дронів на Wildberries. Фото ChrisO_wiki

Йдеться не лише про побутові речі. Через маркетплейс регулярно купують безпілотники, комплектуючі до них, генератори, прилади нічного бачення, тактичне взуття, форму, засоби зв'язку та інше обладнання, яке використовується на фронті.

Продаж військового спорядження на Wildberries. Фото ChrisO_wiki

Саме тому, на думку аналітиків, удари по найбільших логістичних центрах можуть вплинути не лише на цивільну логістику, а й на забезпечення російських військових.

Wildberries – опора малого бізнесу Росії

Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін вважає, що значення Wildberries для російської економіки значно ширше, ніж просто найбільшого маркетплейсу: Wildberries – це екосистема, на якій стоїть весь малий бізнес Росії.

За його словами, мережа Wildberries налічує понад 200 логістичних об'єктів із загальною площею складів 5,2 млн м² та обробляє понад 20 млн замовлень на добу. За оцінками міжнародної платформи ECDB, у 2025 році обсяг продажів компанії становив 72,3 млрд доларів, а у 2026 році очікувалося його подальше зростання.

Амелін пояснює, що саме Wildberries став для сотень тисяч російських підприємців можливістю продавати товари по всій країні без власної логістичної інфраструктури. Продавці лише доставляють продукцію на склад, тоді як маркетплейс бере на себе зберігання, доставку, рекламу, фінансові сервіси та повернення товарів.

На думку експерта, саме тому удари по логістичних центрах можуть боляче вдарити насамперед по малому бізнесу. За офіційними російськими даними, у країні працює понад 6 млн суб'єктів малого та середнього підприємництва, 96% із яких є мікробізнесом. Водночас значна частина цих підприємств уже має кредитне навантаження: наприкінці 2025 року кредитний портфель МСП сягав майже 15 трлн рублів, а кожен шостий росіянин, який позичав гроші, уже мав прострочені платежі.

Амелін припускає, що якщо атаки на великі логістичні хаби продовжаться і компанія не встигатиме відновлювати пошкоджену інфраструктуру, це може призвести до ланцюгової реакції: зростання вартості логістики, збільшення фінансових проблем малого бізнесу, погіршення якості кредитних портфелів банків і скорочення податкових надходжень до російського бюджету.

Найбільший маркетплейс Росії

Wildberries – це найбільший російський маркетплейс. У 2025 році оборот Wildberries перевищив 6 трлн рублів (близько 72 млрд доларів за середнім курсом 2025 року), а чистий прибуток досяг 175 млрд рублів (близько 2,1 млрд доларів). За оцінкою дослідницького агентства Data Insight, на Wildberries торгують від 500 до 800 тисяч продавців. 52% всіх онлайн-замовлень у Росії роблять саме на Wildberries. Компанію пов'язують із 60-річним Сулейманом Керімовим – олігархом, близьким до Владіміра Путіна, статки якого оцінюють у понад 25 млрд доларів. Він займає п’яте місце серед найбагатших росіян за версією Forbes.

Як працює Wildberries? Підприємці, переважно малий бізнес, передають компанії свій товар, який зберігається на логістичних центрах, а компанія вже самостійно його продає і надсилає покупцеві.

Wildberries вже давно перестав бути звичайним інтернет-магазином. Заснована у 2004 році компанія перетворилася на найбільшого оператора електронної комерції в Росії та найбільшого ритейлера країни.

За оцінкою OSINT-аналітика Кріса О'Вікі, до кінця 2026 року Wildberries разом із Ozon контролюватимуть близько 77% російського ринку онлайн-торгівлі. Частка самого Wildberries становитиме приблизно 45%.

Масштаби роботи компанії демонструють її роль у російській економіці:

близько 4,5 млн замовлень щодня;

приблизно 48 млн активних покупців щомісяця;

понад 1 млн активних продавців;

близько 95% замовлень доставляються менш ніж за добу.

За словами Кріса О'Вікі, навколо Wildberries сформувалася ціла економічна екосистема. Через платформу працюють сотні тисяч малих підприємств, тисячі пунктів видачі замовлень, транспортних компаній та логістичних центрів.

Під ударом – найбільші логістичні центри

За інформацією «АрміїInform», лише за тиждень Сили оборони України уразили сім із десяти найбільших логістичних комплексів Wildberries або об'єктів, які використовує компанія.

Серед них:

Коледіно (Московська область) – найбільший сортувальний центр компанії площею близько 250 тис. м²;

Електросталь (230 тис. м²);

Логістичний парк «Уткіна Заводь» у Ленінградській області (210 тис. м²);

Котовськ (100 тис. м²);

Невинномиськ (94 тис. м²);

логістичний центр у Сімферополі;

інші об'єкти, які використовує компанія.

На думку Кріса О'Вікі, лише після атак на Електросталь та Подольськ компанія могла втратити від 7 до 15% своїх логістичних потужностей.

Карта складів російських маркетплейсів від GitHub

Збитки можуть бути значно більшими за втрату товарів

Wildberries повідомив про втрату товарів приблизно на 1,2 млрд доларів. Проте реальні економічні наслідки можуть виявитися набагато масштабнішими.

Після нещодавніх змін правил компанія більше не компенсує продавцям втрати, якщо вони виникли внаслідок бойових дій. Це означає, що основний фінансовий удар припаде саме на малий і середній бізнес, який реалізовував продукцію через платформу.

За оцінкою аналітика, унаслідок ударів могли бути знищені сотні мільйонів одиниць товарів. Частина продавців може взагалі припинити діяльність, а російський бюджет ризикує втратити значні податкові надходження.

Після пожежі на складі Wildberries у Шушарах поблизу Санкт-Петербурга у 2024 році компанії знадобилося близько 18 місяців, щоб повністю відновити об'єкт. Тому нинішні руйнування можуть вимагати ще більше часу.

Як це позначиться на росіянах

Аналітики прогнозують, що наслідки відчують не лише продавці, а й звичайні покупці, адже перебудова логістики може призвести до затримок доставки, дефіциту окремих товарів та підвищення цін. Додатковим чинником стане ймовірне зростання вартості страхування логістичних операцій через ризик нових атак українських безпілотників.

Економічний оглядач Станімир Добрев стверджує, що логістика Wildberries колапсує. Клієнти вже тиждень не можуть отримати свої замовлення, компенсації підприємцям почали надходити, але не в тих обсягах, а китайські компанії, чия бізнес-модель базувалася на розвантаженні товарів російським продавцям або зберіганні невеликих складських запасів у Росії, мають змогу захопити російський ринок доставки. Або принаймні те, що від нього залишилося.

«Логістика Wildberries майже повністю зруйнована. Компанія виглядає мертвою, як і російська модель доставки, оскільки вітчизняні продавці зруйновані, а китайські продавці мають змогу домінувати на тому, що залишилося на цьому ринку», – каже експерт.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» вважає, що удари по складах мають і психологічний ефект. На його думку, удари демонструють пересічним росіянам, що війна дедалі більше впливає не лише на фронт, а й на їхнє повсякденне життя.

Схожої думки дотримується й Кріс О'Вікі. Він вважає, що атаки на логістичні центри навряд чи самі по собі завершать війну, однак можуть ускладнити ведення бойових дій для Росії та посилити суспільне невдоволення через погіршення роботи найбільшого маркетплейсу країни.

Дзеркальна відповідь на російські удари

Від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично атакувала українську логістичну інфраструктуру – склади, сортувальні центри та відділення «Нової пошти», «Укрпошти», Rozetka й інших компаній.

На цьому тлі українські удари по найбільшому логістичному оператору Росії можна розглядати як спробу перенести частину економічних наслідків війни на територію агресора.

Наскільки довготривалим буде цей ефект, залежатиме від того, чи зможе Wildberries швидко відновити свою логістичну мережу та чи продовжить Україна кампанію ударів по ключових центрах російської логістики.

Росія визнає проблеми, але називає їх тимчасовими

Серія українських ударів по нафтопереробних заводах та логістичних центрах Wildberries вже змусила Кремль коментувати ситуацію.

Під час наради з економічних питань 22 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що російська економіка залишається «стійкою», попри спроби, за його словами, «дестабілізувати ситуацію» в паливно-енергетичному комплексі та логістичному секторі.

Водночас він назвав труднощі на паливному ринку «тимчасовими» й запевнив, що вони не вплинуть на загальну економічну ситуацію в країні. За словами Путіна, ВВП Росії за перші п'ять місяців 2026 року нібито зріс на 0,2%.

Хоча глава Кремля не деталізував масштаби збитків від атак українських безпілотників, сама поява цієї теми на економічній нараді свідчить, що удари по критичній інфраструктурі та логістичних центрах стали предметом уваги найвищого керівництва Росії.

Росіяни публічно скаржаться на втрату бізнесу й просять закінчити війну

Після серії ударів по складах Wildberries російські соцмережі заповнили відеозвернення підприємців, які втратили свої товари та бізнес. Люди записують емоційні звернення, розповідають про багатомільйонні збитки та звертаються до російської влади із закликами якнайшвидше завершити війну.

Добірку таких відео опублікував колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко. На записах росіяни розповідають, що роками будували власну справу, однак після ударів по логістичних центрах Wildberries залишилися без товару та із кредитами.

«Коли весь цей п***ець закінчиться? Коли наша держава награється?» – каже росіянка на одному з відео. За її словами, після загибелі чоловіка вона почала розвивати власний бізнес, однак втратила на Wildberries близько двох мільйонів рублів.

Інший чоловік скаржиться, що через нічні атаки його діти не спали і навіть не пішли в садок, а сам він запитує: «Невже Володимир Володимирович не може закінчити це якимось способом?»

Ще одна підприємиця розповідає, що все, що вона «будувала по крихтах два роки», згоріло за одну ніч.

Поряд із закликами завершити війну частина авторів відео також вимагає жорсткішої відповіді України з боку російської влади. Водночас вони наголошують, що є «простими людьми», які насамперед хочуть припинення бойових дій.