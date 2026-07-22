Внаслідок атак у двох регіонах Росії горять склади Wildberries

У ніч на середу, 22 липня, після атаки дронів у Краснодарському та Ставропольському краях Росії виникли масштабні пожежі на одних із найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, падіння БпЛА пошкодило складський комплекс. Водночас місцеві мешканці поширили відео, на яких видно масштабний стовп диму та вогню, який здіймається в районі розташування логістичного центру Wildberries.

Також у ніч на 22 липня зайнялася масштабна пожежа на обʼєкті компанії у Ставропольскому краї. На відео, які поширили очевидці, видно логістичний хаб Wildberries, охоплений вогнем. За даними телеграм-каналів, пожежа триває на складі в Нєвінномиську.

Крім того, внаслідок атаки безпілотників загорілася нафтобаза на території Кубані. Місцеві служби повідомляють про загоряння на площі 800 м². Також вибухи вночі лунали у Криму та на Донеччині.

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На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку на російські обʼєкти.

Зазначимо, це вже третій раз за останні дні безпілотники атакують логістичні хаби Wildberries. Так, 18 липня через атаки БпЛА зайнялися масштабні пожежі на хабах у Тамбовській та Московській області, а 20 липня – поблизу Подольська на Московщині.