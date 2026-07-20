У ніч на понеділок, 20 липня, Московська область зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників. За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, регіон атакували понад 400 БпЛА.

За його твердженням, більшість безпілотників нібито вдалося знищити ще на дальніх підступах, а ще 85 дронів сили ППО збили вже на підльоті до Москви.

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Водночас російські телеграм-канали та OSINT-спільноти повідомляють про низку уражених об'єктів. Зокрема, під удар потрапив логістичний центр Wildberries в індустріальному комплексі «Південні ворота» у Домодєдово, ще один логістичний хаб компанії – поблизу Подольська, а також нафтобаза в селищі Львовський Московської області.

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Крім того, за попередніми даними, безпілотники могли атакувати промисловий парк «Гривно» в Мотовиловому.

Офіційна російська влада наразі не повідомляла про наслідки ударів по уражених об'єктах.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 18 липня, у Росії внаслідок атаки ударних дронів також зайнялися масштабні пожежі на логістичних хабах російського маркетплейсу Wildberries у Тамбовській та Московській області.