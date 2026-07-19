У Ставропольському краї виникли загоряння

У Ставропольському краї Росії після дронової атаки зайнялася пожежа в районі місцевої нафтобази. Це вже третя атака по підприємству за останні кілька тижнів.

Місцеві мешканці поширили відео, на яких видно загоряння в районі підприємства у Міхайловську, розташованого поруч зі Ставрополем.

Водночас інше відео свідчить, що внаслідок нічної атаки дронів виникли щонайменше три осередки загорянь. На кадрах видно три стовпи диму, які здіймаються в небо.

Осінтери Astra припустили, що внаслідок атаки можуть горіти три нафтобази у Ставрополі та на його околицях. Зокрема, йдеться про нафтобазу на хуторі Вязнікі та Ставропольську нафтобазу «Лукойлу».

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Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації у звʼязку із «загорянням у промзоні».

Доповнено об 11:40. У пресслужбі СБУ підтвердили ураження трьох нафтобаз у Ставропольському краї Росії.

«Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, нафтобази у Ставропольському краї не перший раз за місяць потрапляють під атаки дронів. Так, 9 липня безпілотники атакували нафтобази «Лукойлу» в Міхайловську, а 13 липня – підприємство у Вязніках.