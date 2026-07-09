Наслідки атаки на Твєрь

У ніч на четвер, 9 липня, дрони атакували Твєрську область та Ставропольський край Росії. Під удар потрапили місцеві нафтобази, там зайнялися пожежі.

Атаку на Твєрську область підтвердив губернатор регіону Віталій Корольов. Він визнав, що внаслідок атаки БпЛА відбулося загоряння одного з резервуарів підприємства «Твєрская нєфтєбаза».

На відео, поширених місцевими мешканцями, видно дим, який здіймається з території місцевої нафтобази.

Зазначимо, «Твєрская нєфтєбаза» є дочірнім підприємством російського «Сургутнєфтегаза». НПЗ відповідає за прийом, зберігання і відвантаження бензину та дизпалива для забезпечення власної мережі з понад 50 АЗС та оптових поставок по області.

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Крім того, під атаку потрапив Ставропольский край, де безпілотники вдарили по нафтобазі з групи «Лукойл-Югнефтепродукт». Підприємство розташоване у селищі Міхайловськ.

Також радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що в ніч на 9 липня Сили оборони вчергове здійснили атаки на танкери російського «тіньового флоту». За даними супутників NASA FIRMS, загоряння зафіксували в районі села Глазовка у Керченському районі Криму, а також термічні аномалії в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 7 липня підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту» Росії, які перевозили паливо до окупованого Криму. 8 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження ще дев'ятьох танкерів «тіньового флоту» росіян в Азовському морі.